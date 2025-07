In Ue consumo d' energia nell' industria in calo del 5,3% nel 2023

Nel 2023 il consumo energetico finale nel settore industriale ha registrato un calo del 5,3% rispetto al 2022, passando da 9.489 a 8.990 petajoule. Lo certificano i dati Eurostat secondo cui la riduzione era pari a un terzo dal 1990. I due terzi del consumi di energia sono arrivati da elettricitĂ e gas naturale (rispettivamente il 32,6% e il 31,3%). Il petrolio e i prodotti petroliferi hanno rappresentato l'11,4%, seguiti da fonti rinnovabili e biocarburanti (11,2%). I combustibili fossili solidi hanno rappresentato una quota del 6% nel mix, il calore derivato il 5,3%, mentre i rifiuti non rinnovabili hanno rappresentato il 2,1%.

Caldo ed eccessivo consumo di energia mandano in tilt la linea della media tensione: cronaca della giornata che ha (quasi) paralizzato Bergamo - Bergamo – Semafori che all’improvviso si sono spenti o sono andati in tilt, con il rischio incidenti.

Cina: consumo energia elettrica +4,7% ad apr - Il consumo di energia elettrica in Cina, un barometro chiave dell’attivita’ economica, ha registrato un’espansione costante nel mese di aprile, hanno mostrato oggi i dati ufficiali.

Boom di consumo di energia, blackout in pieno centro a Firenze - FIRENZE – Situazione critica per il consumo di energia per il caldo di queste settimane. Oggi (1 luglio) c’è stato un black out della corrente elettrica in una parte del centro di Firenze.

