In Ucraina proteste per legge contro agenzie anti corruzione

Kiev, 25 lug. (askanews) - Migliaia di persone sono scese in piazza in tutta l'Ucraina per la terza volta protestare contro le modifiche legislative che, accusano, hanno privato dell'indipendenza le principali agenzie anticorruzione, l'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina (NABU) e la Procura speciale anticorruzione (SAPO).

Ucraina, Zelensky smantella agenzie anti-corruzione, per "tangenti da 300mila $ e spie russe", deputata Radina: “Non vuole indagini contro di lui” - Le proteste contro la legge che mina Nabu e Sapo infiammano le piazze ucraine, aprendo la strada a un "autoritarismo corrotto" In Ucraina sono state smantellate le agenzie e le procure anti-corruzione tramite una legge proposta dal presidente Volodymyr Zelensky e approvata dal Parlamento a ca

