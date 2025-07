In Toscana entra in servizio il 70esimo treno di nuova generazione VIDEO

Consegnato oggi il 70° treno del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) in Toscana. Si raggiunge così il 70% della fornitura dei treni di ultima generazione previsti dal Contratto di Servizio con la Regione Toscana, che contribuiscono al rinnovo della flotta dei treni metropolitani e regionali. Il. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Ferrovie: in Toscana entra in servizio il 70esimo treno di nuovissima generazione - Per l’acquisto del nuovo materiale rotabile è previsto un investimento totale di 912,6 milioni di euro (843,6 da parte di Trenitalia e 69 da parte della Regione). Si legge su grossetonotizie.com