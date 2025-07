In the Lost Lands | il trailer italiano del film con Milla Jovovich e Dave Bautista

Arriva nei cinema italiani il 25 settembre l'action fantasy diretto da Paul W.S. Anderson e tratto da un'opera del George R.R. Martin del "Trono di Spade". Ecco il trailer italiano e la trama di In the Lost Lands. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - In the Lost Lands: il trailer italiano del film con Milla Jovovich e Dave Bautista

In questa notizia si parla di: lost - lands - trailer - italiano

In the Lost Lands: il trailer italiano del film con Milla Jovovich e Dave Bautista; In the Lost Lands – Nelle Terre Perdute: Milla Jovovich e Dave Bautista nel fantasy oscuro tratto da George R.R. Martin; In the Lost Lands, Il railer Ufficiale in Italiano del Film con Dave Bautista e Milla Jovovich - HD - Film (2025).

In the Lost Lands: il trailer italiano del film con Milla Jovovich e Dave Bautista - Arriva nei cinema italiani il 25 settembre l'action fantasy diretto da Paul W. Lo riporta comingsoon.it

In the Lost Lands: il primo trailer ufficiale del fantasy con Milla ... - Anderson dirige la sua musa e moglie, e l'ex wrestler, in questo adattamento di un'opera del George R. Riporta comingsoon.it