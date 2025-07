In Regione vogliono ' commissariare' Palazzo Marino sull' urbanistica

Presentato in Consiglio regionale un ordine del giorno che impegna la giunta a valutare di sostituirsi al Comune di Milano in materia di urbanistica. L'odg è stato presentato dal Consigliere di maggioranza, Luca Ferrazzi, presidente del gruppo misto, ed è stato approvato durante la discussione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: urbanistica - regione - vogliono - commissariare

Urbanistica, la Regione boccia la delibera del Comune - La delibera per l’applicazione dello strumento della perequazione a livello generale non è applicabile e non poteva essere approvata con la procedura della delega in materia urbanistica concessa dalla Regione al Comune di Latina.

Urbanistica, la Regione al fianco dei Comuni: tappa a Reggio per il percorso di supporto ai nuovi piani - Continua il percorso promosso dall’assessore regionale all’urbanistica, Maria Stefania Caracciolo, in collaborazione con Anci Calabria e con la sezione calabrese dell’Istituto nazionale di urbanistica (INU), per supportare i Comuni nell’approvazione dei nuovi strumenti urbanistici.

Barba sulle modifiche alle leggi regionali sull'urbanistica: "Dopo le colate di cemento del Comune ora dubbi sulle norme della Regione" - Valutare con attenzione le modifiche che saranno votate l'11 giugno dal consiglio regionale sulle leggi riguardanti l'urbanistica.

In Regione vogliono 'commissariare' Palazzo Marino sull'urbanistica.

L’urbanistica milanese commissariata alla Regione Lombardia - Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato un documento che potrebbe commissionare l'urbanistica milanese al Pirellone. Lo riporta msn.com

Urbanistica, così il Pirellone prova a commissariare il Comune: “Poteri sostitutivi alla Regione” - Il Consiglio regionale lombardo ha approvato un ordine del giorno che invita la giunta di Attilio Fontana a intervenire direttamente sui singoli progetti ... Come scrive msn.com