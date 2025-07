In monopattino si schianta contro un’auto e sbatte sul parabrezza | soccorso dall’eliambulanza

Avrebbe riportato un trauma cranico, ma non avrebbe mai perso conoscenza e non sarebbe in pericolo di vita l’uomo di 37 anni investito da un’auto mentre percorreva in monopattino la zona industriale di Palazzolo sull’Oglio.L’incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno di giovedì 24 luglio. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

