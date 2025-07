In Israele la guerra nella Striscia di Gaza presenta il conto | secondo un nuovo sondaggio la coalizione di Netanyahu non ha più la maggioranza

La coalizione di governo guidata da Benjamin Netanyahu non avrebbe più i numeri per governare, se in Israele si votasse oggi. Lo rivela un nuovo sondaggio pubblicato dal quotidiano Maariv, che fotografa un crescente malcontento tra gli elettori israeliani, alimentato dallo stallo nei negoziati per il rilascio degli ostaggi e dall’incertezza sul cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Secondo i dati, l’attuale maggioranza si fermerebbe a 48 seggi su 120 alla Knesset, ben al di sotto dei 61 necessari per governare, mentre l’opposizione otterrebbe 62 seggi, conquistando così la possibilità di formare un nuovo esecutivo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - In Israele la guerra nella Striscia di Gaza presenta il conto: secondo un nuovo sondaggio la coalizione di Netanyahu non ha più la maggioranza

