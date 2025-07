Polstrada in prima linea per la sicurezza. Alcune sere fa, gli agenti della Polizia Stradale di Ravenna, nel corso della consueta attività di vigilanza e pattugliamento dell’autostrada, hanno intimato l’alt ad una Golf in transito in A14. La stessa, invece di rallentare, accostare, e fermarsi, accelerava l’andatura proseguendo la corsa, con il chiaro intento di dileguarsi per eludere gli accertamenti. Nel suo rocambolesco progetto di fuga, il conducente, un imolese classe 1991, ha raggiunto a gran velocità l’ampio parcheggio di un locale presente lungo la via di fuga, all’uscita dal casello di Imola e ha parcheggiato il veicolo fra gli altri cercando di confondersi con l’ambiente e dileguarsi a piedi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In fuga sull’A14, 34enne nei guai