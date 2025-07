In corso l’attività Nato Neptune Strike 25-2 | ecco in cosa consiste

Milano, 25 lug. (askanews) – È in corso Neptune Strike 25-2, parte di Neptune Strike, una delle principali attività di vigilanza potenziata della Nato, che comprende più aree operative congiunte in tutta Europa e serve a dimostrare la complessa integrazione di capacità congiunte marittime di alto livello. In questo ambito la NATO assume il controllo operativo di diverse portaerei ed Expeditionary Strike Group (ESG) a supporto della deterrenza e della difesa dell’Alleanza. La serie Neptune Strike fa parte del progetto “Neptune”, concepito nel 2020. Questo progetto mira a migliorare la rapidità e la flessibilità del comando e controllo dell’aviazione navale e delle forze anfibie. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

