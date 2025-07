In completamento la consegna dei kit della Geofor a San Giuliano.

San Giuliano Terme, 25 luglio 2025 – L'Amministrazione comunale di San Giuliano Terme informa che è in fase di ultimazione la distribuzione annuale dei "Kit Geofor" per la raccolta differenziata. La consegna capillare a tutte le utenze, effettuata dalla società Geste, è un'operazione essenziale per supportare i cittadini nel corretto conferimento dei rifiuti e migliorare le performance ambientali del territorio. I cittadini che avessero necessità di segnalare la mancata ricezione del kit, o un suo danneggiamento o incompletezza degli oggetti in esso contenuti, possono rivolgersi ai seguenti contatti: 050 8754601 - 335 1403073, email: sportellorifiuti@geste. 🔗 Leggi su Lanazione.it

