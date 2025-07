In cinque anni cala il numero degli incidenti

Nell’arco di cinque anni, dal 2019 al 2024, in regione, in provincia e anche nel territorio del Comune di Cesena sono diminuiti gli incidenti stradali e con essi sia i morti che i feriti. A certificarlo sono i dati raccolti dall’Istat ed elaborati dall’ufficio di statistica della Regione Emilia-Romagna. In valore assoluto, però, il numero delle vittime resta rilevante: nel 2024, in Emilia-Romagna si sono conteggiati 273 morti (-2,15% rispetto all’anno precedente) e 21.632 feriti (-0,85%) su un totale di 16.758 incidenti (-0,30%), pari a 6 morti e 483 feriti ogni 100mila residenti. La flessione risulta più significativa se paragonata al 2019, anno di riferimento per lo scorso decennio, con un deciso calo dei morti (-22,44%) e un calo dei feriti (-3,39%), su un numero praticamente costante di incidenti (-0,05%). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In cinque anni cala il numero degli incidenti

Meno incidenti e meno morti a Cesena rispetto a cinque anni fa. Ma le vittime sono più del doppio in confronto al 2023 - Presentati in Regione i dati che segnalano un trend di incidenti in calo in Emilia Romagna nell'arco di tempo che va dal 2019 al 2024.

