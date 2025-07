In attesa del sequel del Diavolo veste Prada che arriverà a maggio 2026 ecco il nuovo power pixie di Miranda da replicare al volo per il rientro in ufficio

C i sono acconciature che entrano nell’immaginario collettivo. Come il taglio di Meryl Streep nei panni della potentissima zarina della moda Miranda Priestly. Netto, affilato, glaciale e cortissimo. Come si vede dalle prime immagini rubate sul set del sequel del film Il Diavolo Veste Prada, va in scena una rivisitazione audace e raffinatissima dell’indimenticabile hair look datato 2006. Che aveva contribuito a ridefinire per sempre, l’estetica della donna in carriera dominante, inarrivabile e magnetica. Miranda Priestly è tornata! Meryl Streep sul set di Il Diavolo Veste Prada 2 X Il nuovo taglio glam di Meryl Streep. 🔗 Leggi su Iodonna.it

