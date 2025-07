In arrivo gli influencer di Dio | la Chiesa è con loro

«Anche don Bosco cercava di fare del tutto per farsi capire», «cambia il linguaggio ma non il messaggio che resta quello di Gesù». E per questo il Vaticano apre le braccia agli influencer: preti, suore e laici che hanno scelto come loro terra di missione la rete e i social. Lo spiega all'ANSA monsignor Lucio Ruiz, segretario del Dicastero vaticano per la Comunicazione, sottolineando che «è.

Rimini e l'entroterra raccontati sui social. In arrivo la carica dei 30 influencer del turismo - Rimini e il suo entroterra protagonisti dei social. Dal 9 all’11 maggio 2025 arriveranno in città 30 content creator provenienti da tutta Italia per dare vita al #RiminiGoodVibes Travel bootcamp.

Giubileo, a Roma in arrivo mille ‘influencer di Dio’ da tutto il mondo - (Adnkronos) – Gli 'influencer di Dio' si danno appuntamento a Roma da tutto il mondo. Saranno in mille gli influencer cattolici che si incontreranno a Roma i prossimi 28 e 29 luglio in occasione del Giubileo dedicato ai missionari digitali.

Migliaia di partecipanti al Giubileo in Vaticano, provenienti da Paesi europei, ma anche dal Sudamerica, transiteranno per il territorio della Diocesi, che si è attivata per accoglierli nelle parrocchie e incontrarli. Ecco alcune esperienze Vai su Facebook

