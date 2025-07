In arrivo 1,8 milioni per rimettere in sesto 82 case comunali

Fondi nelle aree più critiche della Brianza per trovare casa a prezzi accessibili. Un milione e 795mila euro per rimettere in sesto 82 alloggi comunali, 27 a Desio, 34 a Lissone e 21 a Seregno: il Pirellone spedisce il tesoretto in provincia, cantieri in arrivo. È la risposta del pubblico al caro affitti che non dà tregua. Un pezzo dell'intervento sulle case popolari in Regione, valore complessivo 15,4 milioni per sistemare 702 appartamenti, finisce al territorio. Le amministrazioni che si sono viste assegnare le risorse, si erano messe in fila alla manifestazione di interesse e sono state ammesse al finanziamento.

