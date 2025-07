In Africa è allarme contro l’analfabetismo scolastico | 9 bimbi su 10 non hanno competenze di lettura e comprensione entro i 10 anni d’età

Il Malawi ha avviato ufficialmente lo scorso 20 giugno la campagna ELPAf (End Learning Poverty for All in Africa), diventando il secondo paese africano dopo lo Zambia a implementare l'iniziativa. L'evento si è svolto con la partecipazione di funzionari dell'Unione Africana, rappresentanti UNICEF e autorità educative nazionali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In Africa è allarme contro l'analfabetismo scolastico: 9 bimbi su 10 non hanno competenze di lettura e comprensione entro i 10 anni d'età ; I bambini africani tifano per lo sport e la scuola. Per poterli praticare.

