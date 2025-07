In 4mila sulla ruota panoramica | Sicurezza già migliorata

Si arricchisce l’offerta di intrattenimento al Novi Sad nell’ottica di richiamare famiglie e allontanare degrado e criminalitĂ . Un’area allestita ai piedi della ruota panoramica offrirĂ ristoro a chi arriva al parco per salire sull’attrazione o prendere il trenino verso il centro. L’hanno tenuta a battesimo ieri il sindaco Massimo Mezzetti e i promotori dell’iniziativa ’Modena Gira – Sky&Train’ (Modenamoremio col contributo di David Lloyd Clubs e vetreria GBM). Di prossima attivazione anche un programma di animazioni dedicato ai bambini per il sabato e la domenica con truccabimbi, palloncini, bolle di sapone, laboratori e altro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In 4mila sulla ruota panoramica: "Sicurezza giĂ migliorata"

Ruota panoramica, parla la proprietaria che ha evacuato la giostra prima del crollo - Lecco, 23 giugno 2025 – I rottami della ruota panoramica che l’altro giorno è stata abbattuta dalle raffiche di vento sul lungolago di Lecco sono sotto sequestro.

Crolla ruota panoramica a Lecco a causa del forte vento: nessun ferito. Il video dal drone - Una ruota panoramica si è ribaltata sul lungolago di Lecco, senza provocare feriti, a causa delle forti raffiche di vento che hanno spazzato la zona, colpita nel tardo pomeriggio di sabato 21 giugno da una violenta perturbazione.

Lecco, ruota panoramica abbattuta dal vento: il lungolago resta blindato, il Comune scalpita - Lecco – Incidente dovuto ad una tromba d’aria imprevedibile e indomabile, oppure negligenza. Lo stabilirà il perito tecnico incaricato dai magistrati della Procura della repubblica di Lecco, che stanno indagando sul crollo del ruota panoramica sul lungolago di Lecco.

Sicurezza, Funaro 'ruota panoramica Cascine è presidio positivo' - Sicurezza, Funaro 'ruota panoramica Cascine è presidio positivo' Questa mattina inaugurazione FIRENZE , 01 dicembre 2024, 16:41 ... ansa.it scrive

Stop alla ruota panoramica: documenti non in regola - Il Messaggero - IL CASO AVEZZANO Sequestrata la ruota panoramica di Avezzano, allestita per il Natale, a piazza Risorgimento, che permetteva di ammirare la città dall'alto. Scrive ilmessaggero.it