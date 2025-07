IMPRESA COLOSSALE! Luca Curatoli sconfigge il leggendario Szilagyi ed approda in semifinale ai Mondiali di sciabola!

L’Italia si sblocca ai Mondiali di scherma a Tbilisi. Arriva la prima medaglia azzurra in questa rassegna iridata ed il merito è di Luca Curatoli, che festeggia al meglio il suo compleanno, raggiungendo la semifinale dopo una strepitosa vittoria nei quarti di finale con l’ungherese Aaron Szilagyi. Si tratta della seconda medaglia individuale della carriera in un Mondiale per il campano, che aveva giĂ vinto un bronzo a Budapest nel 2019. Il cammino di Curatoli è cominciato al primo turno con la vittoria sul britannico Jonathan Webb con il punteggio di 15-13. Successivamente è arrivato il 15-6 sul cinese Lin Xiao e poi negli ottavi il successo sull’ungherese Krisztian Rabb per 15-7. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - IMPRESA COLOSSALE! Luca Curatoli sconfigge il leggendario Szilagyi ed approda in semifinale ai Mondiali di sciabola!

