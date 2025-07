Imponenti e solidi. Ecco ’I cavalieri della città antica’.

Bronzi imponenti, solidi come storie raccontate di padre in figlio, conquistano le strade e le piazze di Volterra con la sua storia millenaria. Sono le creazioni di Paolo Staccioli, l’artista nato a Scandicci in provincia di Firenze, che dalla pittura è diventato maestro di ceramica, per poi assecondare la sua vocazione scultorea anche col bronzo, trovando ancora una volta una perfetta rispondenza formale e stilistica. Dalla sua capacità di interpretare la modernità attingendo alla tradizione, fino alla lontana civiltà etrusca, nasce la mostra ’I cavalieri della città antica’, curata da Antonio Natali e Filippo Lotti, che dal Museo Etrusco Guarnacci e dalla Pinacoteca e Museo Civico, si estende nel centro storico: piazza dei Priori, piazza San Giovanni, piazza Martiri della Libertà , piazza XX settembre, piazzetta San Michele, Porta all’Arco, Fonti Docciola. 🔗 Leggi su Lanazione.it

