Implacabile Darderi | batte Carabelli e va in finale anche a Umago Può vincere il secondo titolo consecutivo

L’ ottava vittoria consecutiva, la seconda finale da disputare in due settimane. Con la chance di vincere il secondo titolo Atp 250 consecutivo. Dopo Bastad, Luciano Darderi è implacabile anche sulla terra rossa di Umago. Dalla Svezia alla Croazia, l’italo-argentino numero 46 del ranking (è destinato a diventare almeno numero 35 da lunedì) sta dimostrando una stato di forma e una crescita impressionante. In semifinale ha sconfitto l’argentino Camilo Ugo Carabelli, 51 Atp, con il punteggio di 7-6, 6-3 in un’ora e 48 minuti. Domani, sabato 26 luglio, sfiderĂ il vincente della sfida tra lo spagnolo Carlos Taberner e il bosniaco Damir Dzumhur. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Implacabile Darderi: batte Carabelli e va in finale anche a Umago. Può vincere il secondo titolo consecutivo

