Impianto rifiuti alla Zipa di Jesi arriva il no della Provincia che invia il preavviso di rigetto all' Edison Next

ANCONA – L’impianto per il trattamento dei rifiuti speciali alla Zipa di Jesi non si farĂ piĂą. Così ha deciso oggi la Conferenza dei servizi della Provincia di Ancona che ha provveduto a mandare il preavviso di rigetto alla ditta Edison Next. Festeggia il comitato che sin dal primo momento si era. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

