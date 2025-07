Imparare a gestire la fine di una relazione. "La fine di un legame affettivo può generare un dolore profondo, a volte ingestibile. È una ferita che mette in discussione equilibri, identità, storie condivise. Ma il dolore, per quanto faticoso, non può essere saltato a piè pari. Non riconoscerlo, non dargli uno spazio, rischia di trasformarlo in qualcosa di ancora più oscuro, che può portare ad annullare l’altro, e a volte anche se stessi". A dirlo è Eleonora Ceccarelli (nella foto), consigliera dell’Ordine degli Psicologi della Toscana, dopo il femminicidio-suicidio di Sant’Ermete. "Le relazioni, come le persone, cambiano – prosegue Ceccarelli – e con loro cambiano anche i bisogni, le attese, le direzioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

