Impact 24.072025 Ha inizio la strada per Bound For Glory

Si apre una nuova puntata di TNA iMPACT, per questa occasione LIVE, attraverso un breve momento di rispetto dedicato alla memoria di Hulk Hogan. "The Hulkster" è stato parte indelebile della storia TNA dove, tra pregi e difetti, ha sicuramente reso grande la compagnia agli occhi dei fan casual. Tolta questa parentesi, vediamo il DOA, Santino Marella giungere sul ring per un promo basato sui fatti di Slammiversary, a interromperlo ci pensa Masha Slamovich che chiede e ottiene il suo rematch per il titolo Knockouts la prossima settimana a iMPACT. Subito dopo fa il suo ingresso il System, prima Masha e Alisha si scambiano un segno di rispetto, poi l'intero gruppo ribadisce quanto adesso sia giunto il momento di riconsegnare rispetto a questo posto, la loro casa per la quale lotteranno sempre, la TNA e Moose lancia la sfida a Trick Williams.

Impact 24.07.2025 Ha inizio la strada per Bound For Glory