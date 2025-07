Immissioni ruolo 25 26 nomina dopo 31 agosto da graduatoria pubblicata entro la stessa data Quando si assume servizio

Le immissioni in ruolo a.s. 202526 si svolgeranno in due fasi, la prima delle quali entro il 31 agosto e la seconda entro il 31 dicembre. Nomine giuridiche: cosa sono e cosa comportano. L'articolo Immissioni ruolo 2526, nomina dopo 31 agosto da graduatoria pubblicata entro la stessa data. Quando si assume servizio . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immissioni in ruolo docenti: idonei riserva fino al 30% dei posti a bando, 5 giorni per accettare il ruolo, concorso PNRR2 assunzioni entro dicembre. Le NOVITA’ - Il Decreto Scuola n. 45/2025, approvato in via definitiva, interviene sul sistema di reclutamento dei docenti in attuazione della riforma 2.

Immissioni in ruolo docenti 2025/26: entro il 31 luglio nomine da GaE e concorsi. Dal 1° al 13 agosto scorrimento GPS sostegno, dal 14 al 18 agosto domanda minicall veloce - Immissioni in ruolo per il personale docente anno scolastico 2025/26: ecco le scadenze per le varie fasi.

Immissioni in ruolo docenti 2025/26: entro il 31 luglio nomine da GaE e concorsi. Dal 1° al 13 agosto scorrimento GPS sostegno, dal 14 al 19 agosto domanda minicall veloce - Immissioni in ruolo per il personale docente anno scolastico 2025/26: ecco le scadenze per le varie fasi.

Immissioni ruolo 25/26, nomina dopo 31 agosto da graduatoria pubblicata entro la stessa data. Quando si assume servizio; Immissioni in ruolo 2025/26: nomine entro il 31 luglio, scorrimenti fino al 13 agosto – Le istruzioni operative; Immissioni in ruolo, come avverranno le operazioni? Risponde l'esperto.

Nuova immissione in ruolo: il vecchio decade in automatico? Cosa deve fare il docente? - Le immissioni in ruolo possono riguardare anche docenti già a tempo indeterminato dall'a. Riporta orizzontescuola.it

