Il vertice Trump-Ursula avvicina l' accordo sui dazi | Sarà l' intesa più grande

L’incontro tra i due leader è fissato per domenica. Von der Leyen lo annuncia sui social. Il tycoon sbarcato in Scozia invita l’Ue a usare politiche anti-migranti: «Fermateli, vi state rovinando da soli. Non avrete più l'Europa se non vi date una svegliata». 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Il vertice Trump-Ursula avvicina l'accordo sui dazi: “Sarà l'intesa più grande”

