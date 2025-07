Il tuo ex ha tolto i soldi dal conto corrente | puoi recuperarli?

È una scena frequente nelle separazioni: un partner che svuota il conto in comune alla fine del rapporto, magari di nascosto. Una manovra lecita? O un vero e proprio abuso? Anche se formalmente ogni cointestatario può operare sul conto, ciò non significa che possa trattenere somme superiori alla propria quota. Le conseguenze non sono solo civili: in alcuni casi, chi preleva oltre il dovuto può rispondere anche penalmente. Vediamo nel dettaglio come stanno le cose. Conto cointestato e prelievi senza consenso: il tuo ex poteva farlo?. “ Nel caso di conto corrente cointestato a firme disgiunte, ciascun cointestatario ha la facoltà di operare sul conto in piena autonomia, senza necessità del consenso dell’altro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

