il tramonto social della body positivity

Per un attimo, abbiamo creduto che qualcosa stesse davvero cambiando. Che la body positivity avesse riscritto le regole del gioco, spazzando via decenni di diktat estetici per fare spazio a un discorso più libero, inclusivo, autentico. Abbiamo visto corpi non conformi occupare spazi prima inaccessibili, racconti di autoaccettazione conquistare visibilità , e slogan come «tutti i corpi sono belli» diventare virali. Ma oggi, quello slancio sembra essersi arenato. L’illusione di un cambiamento profondo lascia il posto a una realtà molto più familiare: la magrezza estrema è tornata in cima alla gerarchia estetica, mascherata da «healthy lifestyle», «cura di sé» e «scelte consapevoli». 🔗 Leggi su Tpi.it

