Il tour esplosivo di Tony Effe infiamma Gorizia | l’evoluzione di un’icona rap

Tony Effe in Tour 2025: il re della Trap Italiana conquista anche Gorizia. Uno show coinvolgente tra musica e spettacolo. Dopo il successo dei suoi ultimi singoli e collaborazioni internazionali, Tony Effe porta la sua energia dal vivo con un tour che promette di essere un evento epocale per il rap italiano. Il 2025 è l’anno della consacrazione definitiva per Tony Effe, che dopo aver dominato le classifiche con hit come “Sesso e Samba”, “Miu Miu” e “Icon”, sta girando l’Italia con un tour nei principali club e piazze. Non è solo una serie di concerti: è la celebrazione di un artista che ha saputo imporsi come simbolo della nuova scena urban, reinventandosi e continuando a sorprendere. 🔗 Leggi su 361magazine.com

