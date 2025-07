Il taxi sbanda e travolge un ciclista | è in fin di vita in ospedale

Paurosa carambola nel pomeriggio di giovedì a San Polo: un taxi Mazda guidato da un uomo di circa 70 anni che stava trasportando una donna ha cominciato improvvisamente a sbandare all'incrocio con Via Giorgione. La vettura avrebbe prima colpito un altro veicolo, una Fiat 500 con due donne a bordo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

