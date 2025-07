Il sindaco Masci sulla riserva dannunziana | Investiti milioni di euro mai mancata la manutenzione FOTO

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, traccia il bilancio delle attivitĂ nella pineta dannunziana e risponde alle polemiche.«Essere chiari con i cittadini, spiegare che cosa succede nella pineta, qual è il ruolo del Comune e soprattutto quanti investimenti sono stati fatti in questi anni. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Più controlli delle forze dell'ordine e mirati sulla movida, il sindaco Masci: "Sicurezza e sano divertimento" - “Sicurezza e buona movida. Sono questi gli obiettivi di tutti i soggetti istituzionali e delle forze dell’ordine che il prefetto Flavio Ferdani ha riunito in prefettura e che io ringrazio sin d’ora per l’attività che andranno a svolgere sul nostro territorio, oltre a quella che è stata già svolta.

"L'intervento dei carabinieri ha inflitto un duro colpo ai venditori di morte": il sindaco Masci ringrazia i militari - “Lunedì abbiamo assistito a un’altra grande operazione dei carabinieri per contrastare lo spaccio di droga a Rancitelli e Fontanelle.

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha dichiarato di essere in una fase di valutazione rispetto a due opzioni - Masci interviene dopo la sentenza del TAR che ha in parte accolto il ricorso presentato contro l’esito delle amministrative 2024, in cui era stato eletto al primo turno con oltre il 50% dei voti a capo della coalizione di centrodestra.

INCENDIO nella notte nella riserva dannunziana: fiamme domate e strade chiuse. Ecco cosa è successo e dove non si può passare https://cityne.ws/fGcgH Vai su Facebook

Pineta Dannunziana, il sindaco Masci fa il punto: “Oltre un milione investito. Le accuse? Lontane dalla realtà” - Dopo l’incendio che nei giorni scorsi ha interessato un’area della Pineta Dannunziana, il sindaco Carlo Masci ha convocato una ... Secondo abruzzolive.it

Incendio e manutenzione nella pineta dannunziana a pescara, investimenti e attività in corso nel 2025 - Il sindaco Carlo Masci presenta investimenti per oltre 2,6 milioni di euro nella manutenzione e sicurezza della pineta Dannunziana di Pescara, con progetti di valorizzazione, gestione affidata a coope ... Come scrive gaeta.it