Il sindaco di Budapest indagato per il Pride

Il portale di informazione ungherese 444.hu riferisce che il sindaco di Budapest, Gergely Karácsony verrĂ convocato dalla polizia in qualitĂ di indagato per il suo ruolo nell’organizzazione del Budapest Pride . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Il sindaco di Budapest indagato per il Pride

In questa notizia si parla di: budapest - sindaco - indagato - pride

Il sindaco di Budapest sfida Orban: il Pride si terrà sotto l'ala protettiva del Comune - Il sindaco di Budapest ha deciso di sfidare il premier Viktor Orban e il suo bando del Pride, decidendo di far organizzare direttamente dal Comune la parata per il diritti Lgbt+ e provare così ad aggirare i divieti imposti dal governo.

La polizia ungherese vieta il Pride del 28 giugno, il sindaco di Budapest lo conferma - Il 19 giugno la polizia ungherese ha vietato il Pride del 28 giugno a Budapest, invocando una recente legge anti-lgbt+ promossa dal governo sovranista di Viktor Orbán, ma il sindaco di Budapest ha reagito confermando l’evento.

Budapest Pride 2025, bagno di folla per il sindaco della capitale che sfida Orbán - (LaPresse) – Gergely Karácsony accolto da un’ovazione all’arrivo a Városháza Park, la piazza davanti al municipio di Budapest, per la partenza del corteo del Pride.

Il sindaco di Budapest Karácsony indagato per aver organizzato il Pride: “Se è il prezzo della libertà , ne sono fiero” https://gay.it/il-sindaco-di-budapest-karacsony-indagato-per-aver-organizzato-il-pride-se-e-il-prezzo-della-liberta-ne-sono-fiero… #Pride2025 # Vai su X

Il sindaco di Budapest è indagato per il gay pride Vai su Facebook

Il sindaco di Budapest è indagato per il Pride; Il sindaco di Budapest Gergely Karácsony è indagato dalla polizia ungherese per aver organizzato il Pride. Se è questo il prezzo da pagare per difendere la libertà , ne sono orgoglioso; Il sindaco di Budapest Karácsony indagato per aver organizzato il Pride: “Se è il prezzo della libertà , ne sono fiero”.

Il sindaco di Budapest Karácsony indagato per aver organizzato il Pride: “Se è il prezzo della libertà, ne sono fiero” - La polizia aveva vietato il Pride dietro imposizione del governo di Viktor Orbán. Da gay.it

Il sindaco di Budapest è indagato per il Pride - A un mese dall'evento il primo cittadino della capitale ungherese sarebbe ufficialmente indagato per aver "sfidato" i divieti delle autorità ... Scrive europa.today.it