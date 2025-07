Il set di Bosch che ti serve sempre a portata di mano | 18 punte ora a metà prezzo su Amazon

Per chi cerca un set di punte affidabile e versatile per la lavorazione del metallo, il kit Bosch Professional da 18 pezzi HSS PointTeQ rappresenta una soluzione da considerare. Attualmente è possibile acquistarlo su Amazon a un prezzo ridotto di 13,70€ rispetto al listino, con una differenza che può rendere interessante l’acquisto per chi desidera aggiornare la propria dotazione di utensili senza affrontare una spesa elevata. Aggiungilo subito al carrello Un set completo per la foratura del metallo. Il kit comprende 18 punte in acciaio HSS, con diametri che vanno da 1 mm a 10 mm. Questa ampia scelta consente di affrontare lavori che richiedono fori di dimensioni diverse, sia per esigenze professionali sia per attività di fai da te. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il set di Bosch che ti serve sempre a portata di mano: 18 punte ora a metà prezzo su Amazon

In questa notizia si parla di: bosch - punte - prezzo - amazon

Bosch Punta per Metallo HSS-G 118° 8 x 75 x 117 A soli 6,10€ invece di 29,39€ (-79%) https://amzn.to/44OMTcB ? 1231 Recensioni: 4.6 / 5.0 Venduto e spedito da Amazon Vai su Facebook

Il set di Bosch che ti serve sempre a portata di mano: 18 punte ora a metà prezzo su Amazon; Idee regalo per il fai da te con gli sconti Amazon: le migliori offerte su utensili e accessori Bosch e non solo; Bosch GSR 12V-15 in offerta: il trapano avvitatore da comprare per il Prime Day.

Il set di Bosch che ti serve sempre a portata di mano: 18 punte ora a metà prezzo su Amazon - Per chi cerca un set di punte affidabile e versatile per la lavorazione del metallo, il kit Bosch Professional da 18 pezzi HSS PointTeQ rappresenta una soluzione da considerare. Lo riporta quotidiano.net

Accessori Bosch e Makita a prezzi PROROMPENTI su Amazon: promo WOW fino a 25€ - Scopri anche tu le straordinarie offerte Bosch e Makita che abbiamo raccolto e ordina quello che ti piace prima che le scorte finiscano. Da telefonino.net