Il senatore-falco Graham ama i conflitti perché arricchiscono l’industria bellica e pazienza se ci rimettono i cittadini

Il senatore della Carolina del Sud Lindsey Graham è forse il più falco dei falchi repubblicani del Congresso. Non lo è solo per ragioni ideologiche e politiche, ma anche per convenienza personale, dati i suoi contatti con l'industria bellica statunitense i cui interessi non smette mai di promuovere. Più armi a Israele. Graham è fra i promotori più agguerriti dell'assistenza militare a Israele e all'Ucraina. Gli effetti collaterali sui civili di Gaza massacrati dall'esercito israeliano o sui soldati ucraini gettati nel tritacarne da Zelensky non valgono nulla per lui. L'importante per il senatore è far sì che Trump lasci perdere le iniziative di pace o gli accordi di tregua.

