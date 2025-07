Il selfie di Montaruli la campana di Mattarella le forbici di Sala Queste le avete viste?

Non si può mentire, chi non ha mai usato il telefono per controllare se i capelli fossero al loro posto, o dopo essersi soffiati il naso, o semplicemente per dare una controllata generale all’aspetto? Era quindi forse un rapido check oppure un selfie quello scattato da Augusta Montaruli alla IV edizione di Parlate di mafia. Poi la visita di Sergio Mattarella alla celebrazione del Centenario della Campana dei Caduti di Rovereto, mentre Francesco Lollobrigida partecipava all’assemblea annuale di Coldiretti. Ancora Beppe Sala inaugura SmartCityLab a Milano e Meloni attende il presidente Abdelmadjid Tebboune per il forum Italia-Algeria. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Il selfie di Montaruli, la campana di Mattarella, le forbici di Sala. Queste le avete viste?

In questa notizia si parla di: selfie - montaruli - campana - mattarella

