Sono trascorsi giĂ 10 anni dalla scomparsa di don Dario Ciani, il sacerdote degli ultimi. Domani e domenica Sadurano ricorderĂ l’anima della comunitĂ sul colle, per oltre trent’anni una risorsa per tutto il territorio nell’accoglienza e nell’avviamento al lavoro di persone svantaggiate ed emarginate. Ricco il programma delle celebrazioni messo a punto dagli Amici di don Dario, sodalizio che porta avanti i progetti del sacerdote nel campo del sociale e della solidarietĂ e che quest’anno celebra i trent’anni dalla fondazione. Si parte domani alle 8 con un’escursione a piedi lungo il Sentiero Sabbatani: un nuovo circuito di trekking realizzato in collaborazione con la sezione Cai di Forlì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il sacerdote degli ultimi. Musica e trekking in ricordo di don Dario