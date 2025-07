il rombo di 180 motori accende lakestreet ad alserio nel comasco

Dalle auto d’epoca alle supercar a raccontare un secolo di evoluzione stilistica e ingegneristica. Alserio ospita domani la giornata-evento “ Lakestreet “ che riunisce nel borgo del Comasco 180 macchine selezionate per la loro bellezza, potenza e unicitĂ insieme a team e realtĂ locali appassionati di motori e design. La manifestazione ha al centro l’automobile non come mezzo di trasporto ma come oggetto di storia e d’amore. Saranno realizzate interviste a personaggi noti e figure di riferimento del settore automotive, che spiegheranno come è stata costruita un’auto dal punto di vista tecnico e illustreranno le caratteristiche tecniche e progettuali dei modelli piĂą iconici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

