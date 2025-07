Il ritorno dei Fantastici 4 un horror d' autore firmato Soderbergh il film concerto This Is Not a Drill | la recensione di tre film da vedere nel weekend

La donna invisibile, la Cosa, Mr. Fantastic e la Torcia umana sono di nuovo in azione. Sul grande schermo arriva una reinvenzione cinematografica dedicata alla squadra di supereroi dei fumetti: I Fantastici 4 – Gli inizi di Matt Shakman con Vanessa Kirby, Pedro Pascal, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach. Com’è l’ennesimo cinecomic? A volte sorprendente, narrativamente molto convenzionale, ma con effetti visivi notevoli e un piacevole sapore vintage anni Sessanta, adatto a una serata di “popcorn cinema” estivo. In sala trovate anche l’horror Presence di Steven Soderbergh con Lucy Liu e Chris Sullivan e il film concerto This Is Not a Drill: Live from Prague – The Movie dedicato al “Pink Floyd” Roger Waters (in sala fino al 30 luglio). 🔗 Leggi su Amica.it

