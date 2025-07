Il ritorno dei demoni | The Smashing Pumpkins accendono l’estate milanese

Il 30 luglio 2025, il Parco della Musica di Milano a Segrate si trasformerà in un portale temporale che riporterà gli spettatori ai fasti dell’alternative rock degli anni Novanta. I The Smashing Pumpkins, band simbolo dell’alternative rock statunitense guidata da Billy Corgan, chiuderanno la rassegna estiva con uno show che promette di spaziare dagli esordi grunge agli album più sperimentali. La location non poteva essere più azzeccata: situato a circa 600 metri dal capolinea della metropolitana M4 a Linate, il Parco della Musica rappresenta un nuovo tempio della musica dal vivo, facilmente raggiungibile e dotato di due palchi e vari punti di ristoro. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Il ritorno dei demoni: The Smashing Pumpkins accendono l’estate milanese

In questa notizia si parla di: smashing - pumpkins - ritorno - demoni

Rock in Roma 2025, la conferenza stampa: Tananai, gli Smashing Pumpkins, Lucio Corsi e gli altri artisti della quindicesima edizione - Manca poco più di un mese all’arrivo dell’estate e, come da quindici anni a questa parte, all’inizio di Rock in Roma, il festival che porta nella capitale i grandi nomi della musica nazionale e internazionale.

Il Maglio Rock House celebra gli Smashing Pumpkins con i Melon Collies - Al Maglio Rock House di Torino sabato 5 luglio alle ore 22 si esibiranno i Melon Collies, in una serata speciale dedicata agli Smashing Pumpkins, poliedrica band alternative rock esplosa a metà anni ‘90 con il celebre doppio disco Mellon Collie and The Infinite Sadness (di cui nel 2025 si celebra.

The Smashing Pumpkins - Il 30 luglio l’attesissima data dei The Smashing Pumpkins al Parco della Musica: la band, guidata da Billy Corgan, presenterà brani che hanno segnato le vite dei fan e l’immaginario popolare (Da “Mellon Collie and the Infinte Sadness” a “Siamese Dream”) insieme a tracce del loro ultimo album, Aghori Mhori Mei.

Billy Corgan: «I fan degli Smashing Pumpkins contano più di qualunque recensione»; Courtney Love: Continuo a combattere contro i demoni di Kurt, ma quando affronterò i miei?; Smashing Pumpkins - Aghori Mhori Mei.