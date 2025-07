Il ristorante secondo la legge | un manuale per chi cucina serve e amministra

C’è una regola non scritta nella ristorazione italiana: si parla molto di food cost, di marketing, di servizio e di accoglienza, ma ben poco – quasi niente – di diritto. Eppure, ogni piatto che arriva in tavola è già passato per una serie di norme, vincoli e obblighi spesso sottovalutati, se non del tutto ignorati. Il manuale A Cena con Diritto, scritto da Alessandro Klun, giurista con un’esperienza decennale nella legislazione ristorativa, nasce proprio per colmare questo vuoto. Non insegna a impiattare meglio né a raccontarsi sui social, ma a muoversi con maggiore consapevolezza nel dedalo normativo che regola la vita di ogni ristorante, bar o trattoria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

