Il rispetto delle regole è tutt’altro che opzionale Le violazioni del Codice comportano sanzioni fino a 250 mila euro che possono salire a 600 mila euro in caso di mancato rispetto delle norme sulla tutela dei minori

I nfluencer, si cambia. L’ AutoritĂ per le Garanzie nelle Comunicazioni ( Agcom ) ha approvato il Codice di condotta per gli influencer. Un passo decisivo per regolamentare un settore in continua crescita, ma spesso criticato per la mancanza di trasparenza e responsabilitĂ . La nuova beauty influencer è una nonnina di 103 anni: il fenomeno Joan Partridge X Annunciato dal commissario Agcom Massimiliano Capitanio, il Codice introduce regole precise per i content creator, con l’obiettivo di tutelare sia la loro professione sia gli utenti, in particolare i piĂą giovani. « Obiettivo: dare regole semplici e direttamente applicabili ai content creator a tutela della loro professione e degli utenti», ha dichiarato Capitanio sui social, sottolineando il valore di una misura definita «moderna e di buonsenso». 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il rispetto delle regole è tutt’altro che opzionale. Le violazioni del Codice comportano sanzioni fino a 250 mila euro, che possono salire a 600 mila euro in caso di mancato rispetto delle norme sulla tutela dei minori

In questa notizia si parla di: codice - rispetto - regole - altro

Controlli in attivitĂ commerciali e verifiche sul rispetto del Codice della strada, pioggia di sanzioni - La polizia ha eseguito una vasta e capillare attivitĂ di controllo nel territorio di Ramacca, mirata a prevenire e a contrastare fenomeni di illegalitĂ diffusa, a tutela della sicurezza dei cittadini.

Controlli in attivitĂ commerciali e verifiche sul rispetto del Codice della strada, pioggia di sanzioni - La polizia ha eseguito una vasta e capillare attivitĂ di controllo nel territorio di Ramacca, mirata a prevenire e a contrastare fenomeni di illegalitĂ diffusa, a tutela della sicurezza dei cittadini.

Controlli in attività commerciali e verifiche sul rispetto del Codice della strada, fioccano le sanzioni - Controlli della polizia a Mascali e nella frazione marina di Fondachello, particolarmente frequentata in questo periodo soprattutto dalle famiglie per trascorrere alcuni giorni di vacanza.

Porcedda vs Liardo su pulizia e sicurezza zona stadio: allo studio servizi su misura per contrastare presenza venditori abusivi. Per ogni evento Polizia locale garantisce presenza per rispetto regole sulle vendite e norme codice della strada. Amiat integra con s Vai su X

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito sta lavorando a un nuovo codice di comportamento che regolerà la condotta dei docenti, con particolare attenzione all’uso dei social network. Vai su Facebook

Gli incentivi tecnici nel nuovo codice appalti; Nuovo Codice della Strada: regole più severe e maggiore sicurezza sulla rete viaria; Focus sulle modifiche al Codice della strada: “Rispetto delle regole per salvare la vita”.

Nuove regole per gli influencer: entra in vigore il codice Agcom, tutte le novità - Un nuovo codice di condotta definisce regole e responsabilità per gli influencer con ampio seguito online, tra trasparenza, tutela dei minori e sanzioni fino a 600. notizie.it scrive

Influencer, in vigore il Codice di condotta Agcom: minori, odio, spot, quali sono le regole e chi le deve rispettare - Interessati tutti i creatori di contenuti digitali con più di 500 mila follower. Come scrive msn.com