Il rapinatore armato di dobermann Rubò un’auto aizzando il cane | arrestato

FIRENZE Ha minacciato una giovane donna e l’ha costretta a consegnargli la propria auto, arrivando perfino ad aizzarle contro un cane di grossa taglia. Protagonista dell’aggressione, avvenuta lo scorso 14 maggio in via Alli Maccarani, un fiorentino di 41 anni, S.C., nei confronti del quale la Polizia di Stato di Firenze ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’autoritĂ giudiziaria. Secondo quanto ricostruito dalla Squadra Mobile della Questura, l’uomo avrebbe avvicinato la vittima, una 24enne, nel momento in cui aveva appena parcheggiato la sua Panda nei pressi della palestra. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il rapinatore “armato“ di dobermann. Rubò un’auto aizzando il cane: arrestato

