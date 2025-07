Il prezzo di essere Messi in America | è lui che tiene in piedi il business Mls e guadagnava appena 5 milioni più di Insigne

Molti, con una certa leggerezza, hanno bollato il trasferimento di Messi in Mls come un addio mascherato al calcio d’élite, motivato piĂą dal conto in banca che dalla passione per il gioco. Eppure, a ben guardare, il suo “ritiro dorato” si è trasformato in una macchina ad altissima pressione, dove l’argentino non solo continua a offrire prestazioni straordinarie, ma regge sulle spalle il peso economico e mediatico di un’intera lega. Tra squalifiche per assenze “commercialmente scomode” e una media di quasi 60 partite l’anno, la realtĂ racconta tutt’altro che una vacanza a stelle e strisce. Leggi anche: Yamal è il nuovo numero 10 del Barça: «Messi ha fatto la sua carriera, io farò la mia» Negli Stati Uniti tutto gira attorno a Messi ( La NaciĂłn ). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

