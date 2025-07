Il presidente francese Macron annuncia il riconoscimento della Palestina

La Francia riconoscerĂ lo stato della Palestina a settembre, in occasione della sessione annuale dell’assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, ha annunciato il 24 luglio il presidente Emmanuel Macron. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it Š Internazionale.it - Il presidente francese Macron annuncia il riconoscimento della Palestina

