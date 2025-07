Il Presidente della Camera Fontana riceve il Ventaglio da parte della Stampa Parlamentare – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 25 luglio 2025 La tradizionale Cerimonia del Ventaglio a Montecitorio con il dono da parte della stampa parlamentare del Ventaglio al Presidente della Camera. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Per la Festa della mamma il presidente della Camera Lorenzo Fontana accoglie la madre dei fratelli Turazza: «Vicini a chi soffre» - In vista della Festa della Mamma, il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, ha accolto giovedì 8 maggio a Montecitorio la signora Maria Teresa Salaorni Turazza, madre dei fratelli Massimiliano Rodolfo e Davide Turazza, poliziotti uccisi in servizio.

Camera, Fontana riceve presidente Assemblea Macedonia del Nord - ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, ha ricevuto a Palazzo Montecitorio il presidente dell’Assemblea della Repubblica della Macedonia del Nord, Afrim Gashi.

Avvocatura, Ignazio Valenza nuovo presidente della camera penale: ecco il direttivo - Ignazio Valenza è il nuovo presidente della camera penale di Agrigento. Prende il posto di Angelo Nicotra, in carica dal 2020.

#Montecitorio Alla #Camera la cerimonia del Ventaglio prima della pausa estiva. Un’occasione per il presidente Fontana per tracciare un bilancio dell’attività parlamentare. Valentino Russo Vai su X

Cerimonia del Ventaglio, presidente della Camera Fontana: Continuerò battaglia contro decretazione; Ecco il Ventaglio donato a Fontana dalla Stampa Parlamentare; Cerimonia del Ventaglio, Fontana tira le orecchie al Governo: «Troppi decreti». E sul Veneto: «La quadra ancora non c’è. Non sono ottimista».

