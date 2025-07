Si separano le strade di Leonardo Ceccherini e della Robur. Il club ha comunicato che il preparatore atletico senese, al servizio dei colori bianconeri anche in questi primi giorni di ritiro "non farĂ parte dello staff tecnico per la stagione sportiva 20252026. La decisione è frutto di un confronto sereno e condiviso tra il Club e il preparatore atletico, che ha manifestato l’esigenza di interrompere il rapporto per motivi personali. La societĂ ha compreso e rispettato le sue motivazioni, condividendo la scelta con senso di responsabilitĂ e reciproca stima". "Senese, profondo conoscitore dell’ambiente bianconero e giĂ protagonista in passato sia nel settore giovanile che in prima squadra – si legge nella nota della società –, tra cui nella stagione 20152016, Ceccherini è tornato al Siena due anni fa, contribuendo alla vittoria del campionato di Eccellenza nella stagione 20232024 e al ritorno in Serie D. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il preparatore saluta. Ceccherini-Siena. Strade separate. Tocca a Bernini