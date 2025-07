Il ponticello sul lago | C’erano troppi abusi Servivano delle regole

Sulla questione ponticello di accesso al teatro, il presidente del Pucciniano Fabrizio Miracolo (nella foto) interviene così: "È fondamentale ribadire che l’imboccatura del porticciolo non ha subito alcuna modifica rispetto agli anni precedenti, salvo l’introduzione di un’apertura regolata in determinate fasce orarie, gestita da un operatore incaricato e retribuito dalla Fondazione, per garantire la sicurezza e l’accesso ordinato al Teatro. Ciò che invece è cambiato, ed è giusto che cambi, è la tolleranza verso certi abusi. Alcuni spazi della Fondazione, che fino al 6 luglio scorso risultavano di fatto accessibili perché non chiusi fisicamente, venivano invasi da frequentatori del Circolo Velico, che li utilizzavano per scampagnate e pranzi all’aperto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

