Il piano strategico di Amadori Utile netto di 37 milioni | Solido percorso di crescita

L'incertezza globale non frena l'attività del gruppo Amadori di Cesena. In un contesto segnato da eventi di grande rilevanza che hanno avuto un impatto diretto sui mercati di riferimento, il Gruppo Amadori nel 2024 ha rinforzato il proprio posizionamento ai vertici del comparto agroalimentare italiano raggiungendo risultati in linea con gli obiettivi prefissati nel proprio piano strategico 2024-2028: ricavi per 1.721 milioni di euro, Ebitda di 148,5 milioni di euro e un risultato netto pari a 37,6 milioni di Euro, per il 70% reinvestito nel gruppo a sostegno del piano di sviluppo e di crescita.

