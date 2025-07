Almeno 25 persone sono morte e otto risultano disperse nel passaggio del tifone Co-May sulle Filippine, secondo un bilancio fornito il 25 luglio dall’agenzia nazionale per la gestione delle catastrofi. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Il passaggio del tifone Co-May causa morti e dispersi nelle Filippine