Il parco mediceo è ‘Ultra acoustic’ Manu Chao al via il nuovo tour

Un ritorno che il pubblico fiorentino e toscano aspettava da tempo e non è un caso che le date di questo nuovo tour siano andate quasi tutte sold out. È proprio sul palco del MusArt al parco mediceo di Pratolino che domani sera (ore 21,15) Manu Chao comincia il suo tour, che lo porterà per tutta Italia, fino a fine agosto. Una serata andata esaurita da settimane e che dimostra la forza e l’intraprendenza di un cantante che è stato un simbolo per una generazione. Prima con i Mano Negra e quel ‘Mala Vida’ che faceva ballare anche i più retrivi, poi con i suoi album da solista e quel ‘Clandestino’ che ritmava oltre i confini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il parco mediceo è ‘Ultra acoustic’. Manu Chao, al via il nuovo tour

