Il Parco dei Colli non ci sta | appello al Consiglio di Stato contro l’installazione di un’antenna 5G

Dopo l’ ok del Tribunale amministrativo di Brescia a inizio mese, relativa alle opere di installazione di un nuovo impianto 5G nel territorio del Comune di Ponteranica, il Consiglio di Gestione del Parco dei Colli ha deliberato il ricorso in appello al Consiglio di Stato. Nella pronuncia dello scorso 1° luglio, il Tar aveva accolto la richiesta avanzata dalla societĂ di telecomunicazioni, annullando il diniego di autorizzazione paesaggistica del Parco dei Colli di Bergamo. Nel novembre 2024, l’Ente aveva, infatti, rigettato l’istanza “in considerazione del forte impatto dell’opera rispetto al contesto paesaggistico, in ragione dell’elevata sensibilitĂ dei luoghi”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Il Parco dei Colli non ci sta: appello al Consiglio di Stato contro l’installazione di un’antenna 5G

