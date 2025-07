Il Papa non deve pagare le tasse negli Stati Uniti | la proposta di legge sulla protezione della sovranità santa presentata al Congresso

Il deputato repubblicano Jeff Hurd ha presentato al Congresso degli Stati Uniti una proposta di legge che “ proibisce la revoca della cittadinanza durante un mandato papale ed esenta l’individuo dagli obblighi fiscali degli Stati Uniti mentre presta servizio come papa, riconoscendo il suo ruolo unico sia come leader religioso che come capo di stato”. Il disegno mira a “proteggere la cittadinanza statunitense di qualsiasi americano eletto a servire come Sommo Pontefice della Chiesa Cattolica Romana “. Il provvedimento presentato si chiama “ Holy Sovereignty Protection Act “, legge sulla protezione della sovranità santa, ed è firmato da altri sei deputati repubblicani oltre a Hurd. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il Papa non deve pagare le tasse negli Stati Uniti”: la proposta di legge sulla “protezione della sovranità santa” presentata al Congresso

